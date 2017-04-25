Van Havalimanında Iranlı Yolcunun Valizinden 6 Kilo Metamfetamin Çıktı

Van Ferit Melen Havalimanı'na İstanbul'a gitmek üzere gelen İran uyruklu N.H.'ya ait valizde yapılan aramada 6 kilo 340 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili N.H ve irtibatlı olduğu H.T gözaltına alındı. Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H, valizini X-Ray cinazına bıraktı ve ardından arama noktasından geçti. X-Ray cihazına bırakılan valiz, şüphe üzerine detaylı aramadan geçirildi. Polis tarafından yapılan detaylı aramada valiz içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 340 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde ile ilgili N.H ve irtibatlı olduğu H.T gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.