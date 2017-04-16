Van, Hakkari ve Bitlis'te 3210 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı - Ek Fotoğraflar

Van, Hakkari ve Bitlis'te 3210 Sandıkta Oy Verme İşlemi Başladı - Ek Fotoğraflar

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Hakkari, Bitlis, Van, Sandık