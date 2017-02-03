Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü

Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi'ne gece saatlerinde çığ düştü.



Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ne gece saat 23.00 sıralarında çığ düştü. Aralarında ambulansın da olduğu onlarca araç yolda mahsur kalırken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürülen başarılı çalışmalar sonucunda karayolu tekrar trafiğe açıldı. - VAN