Van Gölünde Mavi Yolculuk Başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsleriyle Van gölünde mavi yolculuk turları başlıyor.



Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü'nün yaz sezonunda halkın hizmetine sunduğu deniz otobüsü seferleri, 22 Nisan'da başlıyor.



'Mavi Yolculuk' olarak nitelendirilen turlar Edremit-Akdamar Adası arasında hafta sonu gerçekleşecek.



Edremit Marina'dan başlayacak turlar gün içerisinde üç sefer olarak planlandı.



İki gemi ve iki deniz otobüsünün hizmet vereceği ücretli turlar, hafta sonu kalkış saatleri 10: 30, 12: 00 ve 14: 00 olurken dönüş saatleri ise 13: 45, 16: 00 ve 17: 00 olacak.