Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), kentte sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara yönelik "Van Gölü Kıyısında Enstrüman Günleri 2017" etkinliği düzenledi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van genelindeki okullarda dezavantajlı çocukların sanatla buluşması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı.



Bu kapsamda kentteki bir kolejin salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, okullarda sanat alanındaki yetenekli çocukları ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.



Müziğin toplum üzerinde etkisi olduğunu anlatan Battal, şöyle konuştu:



"İnsanları kabiliyetleriyle öne çıkarabilmek çok güzel bir şey. Bir insan herhangi bir enstrüman çalıyor veya sanatın herhangi bir noktasına dahil ise bu insanın toplumdaki duruşu, topluma vereceği o sağlıklı mesajlar tamamen farklıdır. Bizim etkinliğimizin temel hedefi dezavantajlı çocuklara ulaşarak enstrüman alanındaki başarılarını tespit etmek ve öne çıkarmak."



Etkinliğin ilk gününde piyano ve bağlama gibi enstrümanları çalarak yöresel türküler seslendiren 7-15 yaşındaki 70 çocuk, salondaki davetliler ve eğitmenlerinden büyük beğeni topladı.



Etkinlik yarın sona erecek.