Van Gogh Sanatını Pop Kültürü ile Günümüze Uyarlayan Sanatçı: Aja Kusick

Alman ressam Van Gogh'u post empresyonist olarak tanıyoruz. Dünya çapındaki sanatçıyı, sanat dünyasına ışık tutan tabloları ile biliyoruz. Kendine özgü fırça darbeleri ile adını tarihe kazımış Van Gogh günümüzde yaşasaydı nasıl tablolar yapardı sorusunun cevabını yine bir sanatçı verdi.



Aja Kusick tarafından oluşturulan koleksiyon, Van Gogh'un kendine özgü fırçasını günümüzün pop kültürüne uyarladı.



Bir eğitim blogu tarafından Kusick'in çizdiği bir Eyfel Kulesi resmi, gerçek bir Van Gogh tablosu olarak sosyal medyada paylaşılınca, Kusick'in aklına Van Gogh resimlerini günümüz kültürüne uyarlamak gelmiş.



Artık pop kültüre uyarlanan tablolar sosyal medyada da ilgi görmeye devam ediyor. Kusick bloga da sitemini, Van Gogh'un Eiffel Kulesi'ni görmediğini söyleyerek dile getirdi.