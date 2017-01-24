Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 24 Ocak'ta Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
"Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?
"Bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi?"
Tiyatrogerçek'ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi... Bir portre...
Van Gogh'un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen süreye atölyesinde çok yakından tanık olmak ister misiniz?"
Yazan: W. Gordon Smith
Çeviren: Ülkü Tamer
Oynayan - Yöneten: Hakan Gerçek
Sahne Tasarımı: Nurullah Tuncer
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Kostüm - Aksesuar: Aslı Ataseven
Video Tasarımı: Doğuş Bitecik
Müzik: Aria
Vokal: Oya Küçümen
Van Gogh
Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 24 Ocak'ta Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Van Gogh, 24 Ocak'ta Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.