Van Fethiye'den Vanlı Öğrencilere Oyun Parkı ve Oyuncak

Fethiye'den Vanlı öğrencilere oyun parkı ve oyuncak



FETHİYE'de perşembe günleri kermes kuran Fethiye Evi Gönüllüleri, Van'a yardım elini uzattı. Tek gelirleri bu kermes olan Fethiye Evi Gönüllüleri, Van'daki Sebahattin Gündüz Anaokulu öğrencilerine oyun parkı ve oyuncak gönderdi.



Fethiyeli olan ve yaklaşık 1 yıldır Van'da Sebahattin Gündüz Anaokulu'nda öğretmenlik yapan anaokulu öğretmeni Funda Günden, öğrencilerin oyun parkı ve oyuncak ihtiyacı olduğunu belirleyerek, Fethiye Evi Gönüllüleri ile iletişime geçti. Funda öğretmen gönüllülere, öğrencilerin kış aylarında dışarıda oyun oynama şansı olmadığını ve bu nedenle kapalı alanda oyun parkı ve oyuncaklara ihtiyaç olduğunu iletti. Bunun üzerine tek gelirleri perşembe günleri kurulan kermes olan Fethiye Evi Gönüllüleri, Funda öğretmenin bu isteğine sessiz kalmadı. Gönüllüler, geçtiğimiz perşembe günü düzenledikleri kermesin geliriyle öğrencilere oyun parkı ve oyuncak aldı. Alınan oyun parkı ve oyuncaklar kargo yoluyla Van'a gönderildi. Van'da malzemeleri teslim alan Funda öğretmen hemen kolları sıvayarak anaokulunun oyun alanına parkı kurup gelen oyuncakları da çocuklara dağıttı.



FETHİYE İLE VAN ARASINDA GÖNÜL BAĞI KURULDU



Yaklaşık 1 yıldır Van'da görev yaptığını söyleyen Funda Günden, anaokulunda öğrencilerle gelen oyun parkı ve oyuncaklarla güzel vakit geçirdiklerini belirtti. Günden, ŞÖYLE DEDİ:



"Hava şartlarının sert olması nedeniyle çocuklarımızın dışarıda oyun oynama şansları çok fazla yoktu. Kış boyunca kapalı alanda kalıyorlar. Ortak oyun alanlarında da yeterli oyuncakları yoktu. Bende Fethiye'deki dostlarım olan Fethiye Evi Gönüllüleri ile irtibata geçtim. Buradaki ihtiyaçları kendilerine ilettim. Kendileri de çok mutlu oldular. Tüm masrafları kendileri karşıladı ve ortak alanımıza oyun parkları, çocuklara sınıf oyuncakları, şapkalar ve hediyeler gönderdiler. Fethiye'den Van'a böyle bir gönül bağı kurulduğu için çok mutluyum."