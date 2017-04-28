Van - Erciş'te Güvenlik Korucuları PKK'lılarla Çatıştı: 1 Şehit, 3 Yaralı

Erciş'te güvenlik korucuları PKK'lılarla çatıştı: 1 şehit, 3 yaralı (2)(Tür: Yurt)

Erciş'te güvenlik korucuları PKK'lılarla çatıştı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Şehit, Erciş, Van, PKK
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