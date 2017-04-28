Van - Erciş'te Güvenlik Korucuları PKK'lılarla Çatıştı 1 Şehit, 3 Yaralı

Erciş'te güvenlik korucuları PKK'lılarla çatıştı 1 şehit, 3 yaralı



VAN'ın Erciş İlçesi Doluca Mahallesi kırsalında güvenlik korucuları ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı.



Erciş İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doluca Mahallesi kırsalında arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik korucuları, saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı koruculardan 1'i Erciş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Diğer yaralı korucuların Erciş'teki tedavisi sürüyor. PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.