Van Erciş Şehidini Uğurladı

Van Erciş şehidini uğurladı(Tür: Yurt)

Van Erciş Şehidini Uğurladı

Van Erciş şehidini uğurladı

(Tür: Yurt)

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Erciş, Van