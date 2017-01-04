Van Emniyet'inden kaçakçılara büyük darbe



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Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)-VAN Emniyet Müdürlüğü ekipler 2016 yılında kaçakçılara göz açtırmadı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2016 yılı içinde büyük başarılar gösterdi. Van'da özellikle son 6 ayda büyük operasyonlara imza atan ekipler, yasa dışı yollarda bu tür işleri yapanlara karşı göstermiş oldukları başarı, kaçak sigara yakalamada diğer bölgelere göre Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Uyuşturucu tacirlerine de büyük darbe vuran ekipler, 2017 yılı içerisinde de bu başarılarını sürdüreceklerini söyledi.



11 MİLYON PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ



2016 yılında Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 milyon paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 70 ton da kaçak çayın piyasalara dağıtılması engellendi. Kaçak sigara ve çayın yanında cep telefonu, tarihi eser, nargile tütünü ve kaçak ilaçlara yönelikte operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde bir önceki yıllara göre yakalamalarda yüzde 80 artış olurken, 43 kişi ise bu suçlardan tutuklandı.



UYUŞTURUCU TACİRLERİNE BÜYÜK DARBE



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın yanı sıra uyuşturucu tacirlerine de 2016 yılı içerisinde büyük darbe vurdu. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, kente giriş çıkışlarda büyük titizlikle çalışmalarını yürütüyor. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 226 kilo 445 gram esrar, 1 ton 36 kilo eroin, 27 kilo 321 gram Afyon sakızı ve 210 adet exstacy hap ele geçirildi. Operasyonlarda 470 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.