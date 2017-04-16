Van Der Wiel, İtalya Yolcusu!

Marsilya ile birlikte bazı Fransız kulüplerinin ilgilendiği Van der Wiel'e İtalyan kulüplerinden teklif olduğu bildirildi.

Van Der Wiel, İtalya Yolcusu!

Empoli ve Genoa'nın ilgilendiği Hollandalı futbolcu için yönetim 2 milyon Euro fiyat biçti.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon başka bir kulübe satarak yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği futbolculardan biri olan Gregory Van der Wiel ile 2 İtalyan kulübünün ilgilendiği ifade edildi.

Empoli ve Genoa'nın teklifte bulunmaya hazırlandığı Van der Wiel daha önce Fransız kulübü Marsilya'nın da listesine girmişti. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Van der Wiel'i Fenerbahçe yönetimi en az 2 milyon Euro'ya satıp biraz nefes almak istiyor.

Fenerbahçe bu staşı gerçekleştirirse Hollandalı futbolcuya yıllık ödeyeceği 2.2 milyon Euro garanti ücret ve maç başılardan da kurtulmuş olacak.

(Takvim)


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