Van Der Wiel'e Sevindiren Teklif!

Önümüzdeki sezon kadro yapılandırmasında satış listesine konulması düşünülen Van der Wiel, Marsilya için gündeme geldi.



Marsilya'nın sportif direktörü Zubizaretta, Van der Wiel için İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirecek.



Hollandalı sağ bekin Fenerbahçe'de bekleneni veremese de PSG formasıyla kalitesini kanıtladığı ifade edildi.



Van der Wiel satılırsa Fenerbahçe transfer için kaynak elde edilmiş olacak.



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