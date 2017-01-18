Van Depreminde Firar Eden Mahkum Yakalandı

Van'da 6 yıl önce yaşanan depremde hasar gören cezaevinden firar eden mahkum, Başkale ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeldere mevkisinde yol kontrolü yaptı.



Ekipler, kontroller sırasında, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde hasar gören Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden mahkum E.Ç'yi bir minibüste yakaladı.



Daha önce "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanan E.Ç'nin jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.