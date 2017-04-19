Van'dan Kısa Kısa

Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Edremit ilçesinde Ü.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı.



Kazada sürücü Ü.K. ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.



Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



İhtiyaç sahiplerine yardım



Başkale Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.



Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yaptığı açıklamada, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıklarını söyledi.



Öztürk, "Halkımızla ele ele vererek, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.



Din görevlilerine seminer



Çaldıran ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından din görevlilerine seminer verildi.



Merkez Müdürü Mehmet Selim Yanar tarafından verilen seminerde, Aile Sosyal ve Destek Programının (ASDEP), çocuk ihmal-istismarı, dilenen ve sokakta çalıştırılan çocuklar ile çocuk yaşta evlendirilen çocukların durumuyla ilgili bilgiler aktarıldı.



Seminerde, din görevlilerinin toplumsal konulara duyarlı olmaları istendi.