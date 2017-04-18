Van'dan Kısa Kısa

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe çıkışında seyir halindeki E.M. yönetimindeki 06 DA 7374 plakalı araç bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.



Kazada, E.M ile araçta bulunan Ö.F, M.B, M.A.T. ve O.A. yaralandı.



Yaralılar ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Başkale'ye çöp kamyonu hibesi



Türkiye Belediyeler Birliği, Başkale Belediyesine 2017 model çöp kamyonu hibe etti.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçeye bir çöp kamyonu daha kazandırdıklarını belirterek, "İnşallah bu hizmetlerimiz devam edecek. Bu çöp kamyonumuz ile ilçemize bağlı kırsal mahallelerin çöp sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Bize destek veren Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyoruz. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Tarım personeline ilk yardım eğitimi



İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Şubesi tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki personele ilk yardım eğitimi verdi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü toplantı salonunda teorik ve uygulamalı olarak 16 saat süreli temel ilk yardım eğitim verilerek, eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı değerlendirmede başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.