Van'dan Kısa Kısa

Vali İbrahim Taşyapan, Çatak ilçesindeki terör saldırısıyla ilgi başsağlığı mesajı yayımladı.



Taşyapan, mesajında şöyle dedi:



"Çatak ilçesi Kacit Mahallesinde güvenlik güçlerinin mayın arama görevi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu, Jandarma Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile Güvenlik Korucumuz Kasım Sancar şehadete ermişlerdir. Yüce Mevla'dan şehitlerimize rahmet diliyor, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Yakınlarının, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun."



Milli eğitim yatırımları



Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van'a yapılan eğitim yatırımlarını değerlendirdi.



Ankara'dan gelen bakanlık müşavir firma yetkilileri ile Tuşba ve İpekyolu ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını inceleyen Kırekin, eğitim yatırımları konusunda son dört yılda Van'ın altın çağını yaşadığını söyledi.



Kırekin, 2014 yılından bu yana Van'da 200'e yakın okulun hizmete açılması ile ilin eğitim ihtiyacını giderdiği gibi eğitim kalitesinde de önemli mesafe katetmesine vesile olduğunu vurguladı.



Kırekin, 2019 yılında Türkiye genelinde tekli eğitim sistemine geçiş öncesi Van'ın okul ihtiyacının karşılanması için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Her gün yeni bir temelin atıldığı, yeni modern okulların inşaatının sürdürüldüğü Van ilinde adeta eğitim seferberliği ilan edilmiş vaziyette. 320 bin öğrencisi ile Türkiye'nin en çok öğrenciye sahip illerden biri olan Van, buna paralel olarak okul ihtiyacını maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Hali hazırda 70'i aşkın okulun inşaat süreci devam ederken, bu süreç titizlikle takip ediliyor. Eğitim yatırımları konusunda Van, altın çağını yaşıyor."



Edremit'te fitnes merkezi açıldı



Edremit Belediyesi, vatandaşların sportif faaliyetler alanında hizmet kalitesini artırmak için fitnes merkezi açılışını yaptı.



Nur Tatar Spor Merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, bu tesisi vatandaşlarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Merkezin özel bir firma tarafından tüm masrafları karşılanarak açıldığını belirten Çiçekli, merkezin çocukların toplanma merkezi, bir sporcu eğitim merkezi, sosyalleşip enerjisini stresini atabileceği bir merkez olmasını beklediklerini ifade etti.



Açılışa, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.