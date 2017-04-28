Van'dan Acı Haber: 1 Şehit, 3 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucu da yaralandı. Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgeye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.



(Nihat Çavuşoğlu/İHA)