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Van'daki Terör Saldırısında 17 Gözaltı
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Van'daki Terör Saldırısında 17 Gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Vanlı'nın konvoyuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Van'daki Terör Saldırısında 17 Gözaltı

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Vanlı'nın konvoyuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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