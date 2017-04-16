Van'daki Terör Saldırısında 17 Gözaltı
Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Vanlı'nın konvoyuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Vanlı'nın konvoyuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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