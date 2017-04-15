Van'daki Terör Saldırısı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın (30) cenazesi toprağa verildi. Astsubay Sinan Babacan'ın (26) naaşı ise memleketine uğurlandı.



Çataklı şehit güvenlik korucusu Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla askerlerin omuzlarında Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Törenin ardından Çatak Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılınan şehit Sancar'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde Merkez Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi.



Defin töreni öncesi şehidin ailesiyle görüşen Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, taziyede bulundu.



Üzüntüsünü dile getiren Akgül, şöyle konuştu:



"Canı Allah'tan başka almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu hainliktir. Masum canı alanların bu dünyada yeri yoktur. Bugün maalesef ki iki şehidimiz vardır. Allah şehitlerimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Umarım ülkemiz en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulur. Rabbim memleketimizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamamızı nasip etsin. Hepimiz aynı dinin mensubuyuz, kardeşiz, biriz. Kıyamete kadar bu topraklar bizim olacak, bir olacağız. İnşallah burada barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz."



Şehit güvenlik korucusunun eşi ve kardeşleri ile akrabalarını bir an olsun yalnız bırakmayan Hacı Asım Akgül'ün eşi Demet Akgül ise hainler tarafından ailesi ve ülkesinden koparılan Sancar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.



Öte yandan, aynı saldırıda şehit olan Astsubay Sinan Babacan'ın naaşı ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderildi.