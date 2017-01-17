Van'daki Sıhke Gölü Dondu

Van'daki Sıhke Gölü bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle dondu.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Van'da bazı bölgelerdeki ağaçlar, akarsu, şelale ve göller buzla kaplandı.



Aşırı soğuk nedeniyle Van-Özalp karayolu üzerinde Devlet Su İşleri tarafından sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü tamamen dondu.



Sürücüler göl çevresinde oluşan yoğun sis nedeniyle, yolda güçlükle ilerledi.



Bu arada, Van merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü'nün bazı kesimleri de buz tabakasıyla kaplandı.