Van'daki Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 adliye personeli tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan adliyede görevli bir yazı işleri müdürü ile 7 zabıt katibi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.



Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 8 adliye personeli gözaltına alınmıştı.