Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 jandarma personeli tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kentte görevli 3 jandarma astsubay, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen askerler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Van'daki Fetö/pdy Soruşturması
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 jandarma personeli tutuklandı.
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 jandarma personeli tutuklandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads