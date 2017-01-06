TÜMÜ
Haberler Search
Van'daki Fetö/pdy Soruşturması

Van'daki Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 jandarma personeli tutuklandı.

Van'daki Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 jandarma personeli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kentte görevli 3 jandarma astsubay, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen askerler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads