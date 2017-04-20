Van'da Yöresel Yemek Yarışması

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Vestel Kız Meslek Lisesi Turizm Haftası dolayısıyla yöresel yemek yarışması düzenlendi.



Şişli öğretmen evinde düzenlenen yarışmada 30 kadın en iyi erişte aşı, ekşili, asude tatlısını yapmak için yarıştı.



Yarışmada Şükriye Ayhan Erişte Aşı, Mine Konak Ekşili ve Güzel Koç ise Asude tatlısıyla birinci oldu.



Yarışma sonrası bir konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Turizm Haftası nedeniyle yöresel yemek yarışması düzenlediklerini belirtti.



Aktuğ, "Yarışmada ilimiz yemeklerini yarıştırdık. Amacımız yöresel yemeklerimizin unutulmamasını sağlamak yaşatmak ve ileri ki nesillere de aktarmaktır." şeklinde konuştu.