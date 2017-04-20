Van'da Yolcu Minibüsünde 7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 7 kilogram eroin bulundu.
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 7 kilogram eroin bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Hakkari karayolundaki polis noktası yakınlarında, 30 AD 305 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada, yolculardan M.Ö'nün çantasında, koli bantlarına sarılı 12 pakette, 7 kilogram eroin ele geçirildi.
Zanlı M.Ö. gözaltına alındı.