Van'da Yolcu Minibüsünde 7 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 7 kilogram eroin bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gürpınar Emniyet Amirliği ekipleri, Van-Hakkari karayolundaki polis noktası yakınlarında, 30 AD 305 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.



Minibüste yapılan aramada, yolculardan M.Ö'nün çantasında, koli bantlarına sarılı 12 pakette, 7 kilogram eroin ele geçirildi.



Zanlı M.Ö. gözaltına alındı.