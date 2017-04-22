Van'da Yeni Güvenlik Korucuları Göreve Başladı

Van'ın Başkale ilçesinde 280 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende, 280 güvenlik korucusu, Türk bayrağı ve silah bulunan masaya ellerini koyarak yemin etti.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, törende, "Çanakkale ruhu"nu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.



Dün olduğu gibi bugün de düşmanların denize döküleceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:



"Çünkü biz millet olarak Allah inancıyla, şehitlik ruhuyla mücadele ettiğimiz için onlar karşımıza çıkamıyorlar, taşeronlarını çıkarıyorlar. Güvenlik güçlerimize sıkılan kurşunlara karşılık devletimiz fazlasıyla karşılık vermiş, vermeye de devam edecektir. Onlar başkalarının taşeronlarıdır. Sizler bizim güvenlik korucularımızsınız. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir. Bu uğurda şehit olmak varsa şehit de oluruz."



Güvenlik korucuları adına konuşan Aydın Bozkurt ise 1985'te babalarından devraldıkları görevlerini bugüne getirdiklerini, aynı mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceklerini dile getirdi.



Törene, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Engin Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Himmet Polat, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.