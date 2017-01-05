Van'da Yapılan Fuhuş Operasyonunda Yabancı Uyruklu 2 Kadında AIDS Tespit Edildi

Van Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 14 Aralık 2016 tarihinde Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 6'sı yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kadınların sağlık kontrollerinde yabancı uyruklu iki kadında AIDS (HIV virüsü) tespit edildi. Van polisi, Kazakistan uyruklu 29 yaşındaki G.K. ve Azerbaycan uyruklu T.İ. ile ilişkiye girenlerin en kısa zamanda bir sağlık merkezine başvurmalarını istedi.



Kadınlarla beraber gözaltına alınan ve polis sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen M.K., fuhşa teşvik, aracılık ve zorla alıkoyma suçlarına yönelik tutuklandı. - VAN