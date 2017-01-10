Van'da "Vergi Terkini" Çalıştayı

Van Ekonomi Konseyi tarafından "Vergi Terkini" konulu bir çalıştay düzenlendi.



Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO)Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Ekonomi konseyi olarak daha önce aldıkları karar çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, 1999 Kocaeli depreminden bu yana Türkiye'de bir takım uygulamalarla özellikle doğal afet yaşamış kentlerin yaşadığı yerel ekonomik krizleri aşmaları için hükümetler tarafından bir takım tedbirlerin alındığını anımsattı.



Vergi sorunu konusundaki taleplerini yineleyen Takva, şöyle konuştu:



"Bizler, 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerimizin 2011, 2012, 2013 yıllarını kapsayacak şekilde terkin yapılmasını sonraki yılların da mutlak surette uzun vadede yapılandırılarak alınmasını istiyoruz. Burada gelir ve kurumlar vergisi düzeyinde harçlar, katma değer, ÖTV bağlamında değil, bunlar zaten farklı yasal düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu görüşlerimizi Cumhurbaşkanı, Başbakan, önceki ve şu anki Maliye Bakanı'na bizzat heyetler ile beraber kendi milletvekillerimizin öncülüğünde yaptığımız görüşmelerde ilettik. Fakat bugüne kadar bir ilerleme kaydedilmedi."



Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ise, söz konusu sorunun kronik bir hal aldığını belirtti.



Şahin, "5 buçuk yıl önce bir deprem yaşadık. Depremin yaratmış olduğu bu sonucu bir türlü atlatamadık. 5 buçuk yıldır vergiler birikmiş ve bugüne gelmiş. Biz, bugüne kadar bu sorunun çözümü için bir adım atmayı beceremedik. Son olarak 6736 sayılı bir kanun çıkarıldı. Vergisi olan vatandaşlarımız mücbir sebepten çıksın ve borçlarını taksitlendirelim dediler. Biz, oda olarak Gelir İdaresine yazı yazarak, bunun Van'a uygulanması takdirde ciddi sıkıntıların olacağını söyledik." şeklinde konuştu.



Çalıştaya, Van TSO, Van TB, Esnaf Odaları Birliği, VANSİAD, İŞGEM, Van SMMMO, TÜMSİAD Van Şubesi, MÜSİAD Van Şubesi, Van PERDER, OSB, YYÜ Teknokent A.Ş. yetkilileri ile çok sayıda esnaf ve tüccar katıldı.