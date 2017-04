Van'da uzay evi açıldı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın: "Bu kardeşlik sonsuza kadar sürecek"



VAN - İstanbul Eyüp Belediyesi tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde kurulan uzay evinin açılışı yapıldı.

Gürpınar Belediyesi ile kardeş belediye olduktan sonra çalışmalara başlayan Eyüp Belediyesi, bu kapsamda üç önemli merkezi halkın hizmetine sundu. Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi (GÜRKADEM), Ali Kuşçu Uzay Evi ve Engelli Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Van'a gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilk olarak Gürpınar ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Daha sonra ilçeyi gezen Aydın, esnafla sohbet etti. AK Parti Gürpınar seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, buradan da merkezlerin açılışının yapılacağı tören alanına geçti. Burada bir konuşma yapan Aydın, Gürpınar Belediyesi ile yaklaşık iki ay önce kardeş belediye olduklarını anımsatarak, Gürpınar'ın daha huzurlu, daha güzel olması için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bu kapsamda kadınlar, engelliler ve çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla projeler yaptıklarını ifade eden Aydın, "2 bin civarında engellinin eğitim alacağı, daha mutlu olacakları, yüzlerinde ve gözlerinde bir gülümse sağlayacakları bir merkez kurduk. Bunun yanında kadınlara yönelik kurduğumuz GÜRKADEM merkezimiz, 40 bayana istihdam olanağı sağlayacak. Bunun yanında kadınlar için oluşturduğumuz spor merkezinde hem kadınlarımız hem de çocuklarımız spor yapma olanağına sahip olacaklar. Ayrıca çocuklar için bilgisayar sınıfı ve etüt merkezinin yanında Eyüp'te olan Ali Kuşçu Uzay Evi'ni kurduk. Burada çocuklara uzayla ilgili eğitimler verdiriyoruz. İnanıyorum ki bu merkezimizi Van'ın dışından birçok öğrenci ziyaret edecek ve Gürpınar'a katkı sunacaktır. Gürpınar'a ve Van'a hayırlı olsun" dedi.

Gürpınar halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Aydın, "Batıyla doğu arasında gönül köprüsünün kurulması çok önemli. Buradaki çalışmalar, İstanbul Eyüp'te yaptığımız projelerin aynısı. Bunların bir kısmı ödüllü projelerdir. İnsanlarımız bunların hepsini hak ediyor. İnsanlarımızın bunlara ihtiyaca var. Sosyalleşmek, insanın en doğal hakkı ve talebidir. Buradaki insanlarımızın da bunlara ihtiyacı var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Artık belediyeler bu alanda yarışıyorlar. Dolayısıyla Gürpınar bu anlamda üst çıtadan başladı. Gürpınar'ın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Her şey, yaşanılabilir bir Gürpınar için. Her şey daha mutlu insanların yaşadığı bir Gürpınar için diyoruz. Bu noktada elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu kardeşlik sonsuza kadar sürecek" şeklinde konuştu.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramı ise, Eyüp Belediyesi ile kardeş olmanın ilk meyvesini gördüklerini belirterek, "Yeni Türkiye, yeni Gürpınar ve bunun için 'önce insan' sloganıyla yola çıktık. İlk kaynak ihtiyacımızın insan olduğunu düşünerek, insana yatırım yaptık. İnsan aslında her şeyiyle bütün kaynakların en başıdır. İnsan olmazsa hiçbir kaynak işe yaramayacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye yetiştirmek hepimizin boynunun burcu. Bu kapsamda bugün burada çok önemli merkezlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımıza yönelik kurulan GÜRKADER, çok ciddi bir yatırım. Burası kadınlarımızın hem eğitim noktasında hem üretim noktasında birleştiği bir yerdir. Yine Ulubey Çocuk Akademisi Merkezinde çocuklarımız hem İslam bilimleri hem uzay bilimleri noktasında ciddi bir eğitimden geçeceklerdir. Çocuklarımız; kim olduklarının, nereden geldiklerinin, nereye gideceklerinin farkına varacaklar. İnanıyorum ki yapacağımız çalışmalar neticesinde Van'a akan bir Gürpınar değil, Gürpınar'a akan bir Van'dan bahsedeceğiz. Gürpınar; Van'ın nefes alınacağı, refahın görülebileceği bir ilçesi olacak. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Vatandaşlarla el ele birlikte hareket edersek, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Biz sorunlarımızı ancak beraber olursak çözebiliriz. Bu noktada hepinizin yardımına ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, AK Parti hükümeti ile birlikte Türkiye'nin her alanda hizmet ile karşılaştığını belirtti. Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına da değinen Kayatürk, "Referandumda 'evet' ya da 'hayır' kullanan kimseye sözümüz yok. Yalnız vatandaşlarımızın sadece şunu bilmesini istiyorum. Referandumda yüzde 90 'hayır' çıksa; 90 gram Gürpınar'a, Van'a, Kürtlere ve bu bölgeye faydası yok. Gürpınar halkı çok iyi biliyor ki, bu sefer ne kadar çok güçlü bir 'evet' çıkarsa buraya gelecek hizmetler de o kadar güçlü olacaktır. İzmir'de, İstanbul'da veya Ankara'da 'hayır' diyenleri bir yere kadar anlıyorum ama burada 'hayır' çalışması yapanları anlamıyorum. Hiçbir faydası olmayan, özellikle bölgede güçlü olan partilere faydası olmayan çalışmanın içerisinde insanlar neden var, anlayamıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a Norduz koyunu ve kuzusu hediye edildi. Plaket ve hediye takdimi ile devam eden tören, merkezlerin gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Tören sonunda spor salonunu gezen kadınlar ise, böyle bir imkanı kendilerine sundukları için Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Gürpınar Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'ya teşekkür ettiler.

(ATL-MSA-Y)