Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen ve "Alfa" isimli dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan operasyonda, sert plastikten yapılma makine dişlisi görünümlü 82 adet materyal içerisine zula yapılmış vaziyette, toplam 50 kilo 258 gram Afyon sakızı ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13 Ocak 2017 günü görevlilerimizce; ilimizde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarma merkezinde 'Alfa' isimli dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada; İran uyruklu olan bir şahıs tarafından İzmir ilinde A.İ. isimli şahsa göndermiş olduğu sert plastikten yapılma makine dişlisi görünümlü 82 adet materyal içerisine zula yapılmış vaziyette toplam 50 kilo 258 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda, kargo alıcısı olan A.İ. isimli şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Ş.T. ve E.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alınmıştır. A.İ. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, bölücü terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan A.İ., Ş.T. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar, haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engelleme konusundaki mücadelemiz kararlıkla devam etmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN