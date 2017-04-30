Van'da Uyuşturucu Operasyonu

VAN'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol kontrolü sırasında E.T. yönetimindeki hafif ticari aracı durdurarak narkotik köpek Lisa ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü E.T. gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.



- Van