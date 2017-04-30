Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine E.T. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.



Narkotik köpeği "Lisa"ın da kullanıldığı aramada, kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 40 kilo 655 gram eroin bulundu.



Sürücü E.T. gözaltına alındı.