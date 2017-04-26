Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 76 kilo 688 gram eroin bulundu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi yakınlarında durdurduğu S.P. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.



Aramada 76 kilo 688 gram eroin ele geçirildi. Sürücü ile yanındaki D.G. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, D.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.