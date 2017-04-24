Van'da Uyuşturucu Operasyonu

VAN'ın merkez Tuşba İlçesi'nde takibe alınan bir kişinin evi ve otomobilinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda hap ve uyuşturucu ele geçirildi.



Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik takibe alınan J.E.A.'nın evine operasyon düzenlendi. J.E.A'nın ev ve otomobilinde yapılan aramalarda 5 kilo 449 gram Afyon sakızı, 3.21 gram taş kokain, 21 gram esrar, 0.80 gram metamfetamin, 2 Ecstasy hap, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 6 fişek, Mucahir Yurtseven adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı,1 sürücü belgesi, 18 bin 850 TL ve 1000 Euro ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan J.E.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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