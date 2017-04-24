Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince J.E.A. isimli şahsın günü birlik kiraladığı ikamet adresi ve kullanımında bulunan 34 plakalı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramadı 5 kilo 449 gram Afyon sakızı, 3,21 gram taş kokain, 21 gram esrar, 0,80 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, M.Y. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı, 1 adet sürücü belgesi, 18 bin 850 TL ve bin Euro para ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek', '6136 SKM' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan J.E.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" denildi. - VAN