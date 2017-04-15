Van'da Uyuşturucu Operasyonu

VAN'da polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 13 kilo 688 gram eroin ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube ekipleri, kargo ile İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Dedektör köpek 'Şila' ile kargo şirketinin Van'daki aktarma merkezinde arama yapan ekipler, 3 adet pirinç çuvalının içerisine gizlenmiş 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili kargoyu almaya gelen ve gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Ayrı bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri Van'daki bir kargo şirketinin aktarma merkezinde 'Lisa' isimli köpek ile arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda müzik kolonları içerisine gizlenmiş halde 7 kilo 468 gram eroin maddesi ele geçirildi. Müzik kolonunu kimse almaya gelmeyince Yüksekova ilçesinde kargoyu gönderen ve kargoyu teslim alan görevli gözaltına alındı. Her iki olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.



- Van