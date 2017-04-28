Van'da "Türkiye Güven- Huzur-5" Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur-5" uygulamasına Van'da 221 polisle yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmanında desteğiyle suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı, açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Güven-Huzur-5" uygulaması kapsamında, Van'da 36 ekip, 2 helikopter, 1 deniz aracı, 2 köpek ve 221 polisin katılımıyla 2 sabit noktada ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 221 polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Uygulamada 704 kişinin kimlik sorguları yapılırken, 83 araçta incelendi. Kontrolde 10 şahsa 872 lira, 83 araca ise 823 lira para cezası uygulandı. Polis umuma açık 27 iş yerinde yaptığı denetimlerde de 11 iş yeri için idari işlem yapıldı. - VAN