Van'da Turizm Haftası Etkinlikleri

Van'da,15-22 Nisan Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.



Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve öneminin konuşulduğu programda şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.



Toplu halay çekilmesi ile devam eden program, fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi. - VAN