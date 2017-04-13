Van'da 'Travma ve Resüsitasyon' Kursu

Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından verilen 'Travma ve Resüsitasyon' kursuna katılanlara sertifikaları verildi.



Kursu tamamlayanlar için düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, üç günlük 'Travma ve Resüsitasyon' kursu sırasında iki teorik konu işlendiğini ve dört pratik uygulama yapıldığını söyledi. Yanmaz, "Ayrıca, kurs öncesi ve sonrasında triyaj senaryoları uygulanmakta ve böylelikle kursun etkinliği ölçülmektedir. Kurs bitiminde gerçekleştirilen pratik ve test sınavlarında yüzde 80 başarıyı sağlayan kursiyerlere verilen sertifikalar, 5 yıl için geçerlidir. Tüm 'Travma ve Resüsitasyon' kursu eğitimleri, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 'Travma ve Resüsitasyon' kursu eğitimleri 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığının onaylan 'Acil Hekimliği Uygulama Yönergesi' gereği acil hekimlerine zorunlu hale getirilmiştir. Yönergeye göre acil hastalara hizmet veren hekimler, acil tıp teknisyenleri, paramedikler olmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen 4 ayrı eğitim modülünde sertifika almak durumundalar. Bu bağlamda temel eğitim, erişkin ileri yaşam desteği, çocuklarda ileri yaşam desteği ve travma ileri yaşam desteği eğitimleri dört modül devreye sokulmuştur. Bu eğitimlerde kendimizi eleştirmeyi ve çıkardığımız sonuçları değerlendirmeyi daha çok yapmalıyız. Sağlık, vicdan ister. Yaptığınız bu işte vicdanınızın sesini dinleyin ki en doğruyu bulup uygulayabilelim. Şunu unutmamakta yarar var; insan hatalarıyla bir bütündür. 'Her şeyi en iyi ben bilirim' diyen bir insanın yapacağı bir hata, bazı olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Ama sürekli sorgulayan, soran bir birey, daha az hata yapacaktır. Bizlerde bu eğitimleri önemsemekteyiz" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından kursiyerlere eğitim sertifikaları verildi. - VAN