Van'da Trafik Kazası; 5 Yaralı

Van merkez Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Dekor mermer önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 BHT 09 ve 65 NZ 963 plakalı iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında T.A. (5), H.S. (16), A.S. (20) ve A.S. (27) M.A. (32) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi. - VAN