Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edilenler bilgiye göre, kaza, Van-Erciş-Muradiye yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 UD 067 plakalı otomobillin takla atması sonucu meydana gelen kazada U.S., V.İ., H.A. ve V.D. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş ve Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN