Van'da Trafik Kazası; 2 Yaralı

Van'da askeri zırhlı araç ile otomobilin çarpışması soncu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Ümit K. yönetimindeki otomobil, askeri araçla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Ümit K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN