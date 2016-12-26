Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sinan Çağmen'in kullandığı 13 EC 640 plakalı otomobil, Alkasnak Mahallesi yakınlarında, Mehmet Efendioğlu idaresindeki 65 V 0506 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada, otomobildeki Güzel İnce olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında sürücüler Çağmen ve Efendioğlu'nun da bulunduğu yaralı 11 kişi ise ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.