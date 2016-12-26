Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Çağmen'in kullandığı 13 EC 640 plakalı otomobil, Alkasnak Mahallesi yakınlarında, Mehmet Efendioğlu idaresindeki 65 V 0506 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Güzel İnce olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında sürücüler Çağmen ve Efendioğlu'nun da bulunduğu yaralı 11 kişi ise ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
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