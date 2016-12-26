TÜMÜ
Haberler Search
Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Çağmen'in kullandığı 13 EC 640 plakalı otomobil, Alkasnak Mahallesi yakınlarında, Mehmet Efendioğlu idaresindeki 65 V 0506 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Güzel İnce olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında sürücüler Çağmen ve Efendioğlu'nun da bulunduğu yaralı 11 kişi ise ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Trafik Kazaları, Trafik Kazası, Muradiye, Hastane, Erciş, Kaza, Van
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads