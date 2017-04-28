Van'da Terör Saldırısı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Erciş ilçesindeki terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Erciş ilçesindeki terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucuları Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.