Van'da Terör Saldırısı: 1 Şehit, 3 Yaralı

Erciş ilçesindeki terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralı güvenlik korucuları Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.