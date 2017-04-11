Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde tespit edilen sığınakta silah ve değişik malzemeler ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesindeki Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsal alanında, 11 Nisan 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Veysel Can Operasyonunda sığınak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "4 adet AK 47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 4 adet şarjör, 231 adet fişek ve 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet sırt çantası, 102 kutu konserve, çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla silah ve mühimmat hariç diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi. - VAN