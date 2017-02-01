Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran ile DBP İl yöneticilerinden Sevinç Şeker'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van'da Terör Operasyonu
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.