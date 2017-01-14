Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovalıpınar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" ile "sosyal medyadan terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen F.A. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.