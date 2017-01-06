Van'da Terör Operasyonu

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İpekyolu ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirilen operasyonda, terör örgütü adına para topladıkları, lojistik destek sağladıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen N.Ö, İ.A, Ö.D, A.E. ve N.Ö. gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.