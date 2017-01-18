Van'da Terör Operasyonu 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Terör, Van, PKK
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